Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,275.40
BTC/USDT
54,322.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Beşir Şavur  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Mardin

Dikmen Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada M.İ.Ç. (39), S.Y. (34), A.Y. (21), N.Ç. (8), M.D.Y. (12), G.Ç. (10), H.Ç. (8), M.E.Ç. (3) ve İ.Ç. (33) yaralandı

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı
İçişleri Bakanlığında Narin Güran'ın öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Bakan Tekin: Mesleki ve teknik eğitimi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü

Bursa'da minibüsün köprüden dere yatağına düştüğü anlar kamerada

Bursa'da minibüsün köprüden dere yatağına düştüğü anlar kamerada
Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
L'Etape by Tour de France Serisi Türkiye etabının kupaları Mardin'de hazırlandı

L'Etape by Tour de France Serisi Türkiye etabının kupaları Mardin'de hazırlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet