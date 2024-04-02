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Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde böbrek rahatsızlığı bulunan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Halil İbrahim Sincar  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi Fotoğraf: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Mardin

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemolotik Üremik Sendromu (HÜS) tanısı konulan 1 yaşındaki Seyhan B'nin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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