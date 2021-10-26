Mardin'de bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
Diyarbakır
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.