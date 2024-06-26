Dolar
32.89
Euro
35.16
Altın
2,296.99
ETH/USDT
3,377.50
BTC/USDT
61,539.00
BIST 100
10,576.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - VTR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da “Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılıyor.
logo
Gündem

Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni yapıldı.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Katliamda hayatını kaybedenler için Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

Saldırıda yakınlarını kaybeden aileler ile görüşen Vali Akkoyun, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Akkoyun, burada yaptığı açıklamada, Pınarcık'ta 1987 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucu 16'sı çocuk 6'sı kadın olmak üzere 30 vatandaşın şehit edildiğini anımsattı.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret edip dua ettiklerini kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle bir kez daha yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Rabbim her türlü bölücü faaliyetlere karşı birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu topraklarda yaşayan bütün vatandaşlarımız bir arada birlik, beraberlik içerisinde omuz omuza verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir bölücü terör örgütü hain emellerine ulaşamayacaktır. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bütün şehit ailelerimize şükranlarımızı iletiyoruz, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı sıhhatli ömürler diliyoruz."

Mehmet Kaya, "Yakınlarımızı kaybetmenin acısı halen dinmedi. Saldırıda ağabeyim şehit oldu. Biz mücadeleye devam ediyoruz. Sonuna kadar da devam edeceğiz." dedi.

Törene katılanlar daha sonra katliamda hayatını kaybedenlerin mezarına gül bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: İsrail’e destek veren ülkeler çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Benzer haberler

Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı

Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 3 kişi daha hayatını kaybetti

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ilısu Barajı paylaşımı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ilısu Barajı paylaşımı
Tarihi kent Mardin bayram tatilini dolu dolu geçirdi

Tarihi kent Mardin bayram tatilini dolu dolu geçirdi

Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet