Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da polisler Ahmet Demir, Ramazan Akyürek ve Metin Malkav'ı şehit eden 2 teröristin, özel harekat ve emniyet istihbarat birimlerinin operasyonuyla Mardin'in Ömeryan bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2016 yılında kahraman polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman şehitlerimize rahmetle."
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2016 yılında Kahraman Polislerimiz— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 8, 2023
Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi.
7 yıl geçti.
Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı.
2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi.
Kahraman Şehitlerimize rahmetle pic.twitter.com/jvde1apdtg