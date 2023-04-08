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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da polisler Ahmet Demir, Ramazan Akyürek ve Metin Malkav'ı şehit eden 2 teröristin, özel harekat ve emniyet istihbarat birimlerinin operasyonuyla Mardin'in Ömeryan bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılında kahraman polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman şehitlerimize rahmetle."

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