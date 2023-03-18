Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,811.90
BTC/USDT
27,378.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire’de ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı

Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Esin Işık  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Mardin, Siirt, Batman ve Hakkari'de yerel olarak kuvvetli, Şırnak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihi ilişkiler ve ortak mirasın birbirine bağladığı iki ülke: Türkiye ile Mısır
Mehmetçik Vakfı'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ne özel video
Şanlıurfa'da selden etkilenen kapalı otoparktaki araçlar çıkarıldı
Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı

Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Malatya'da sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Yağış nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde trafik yoğunluğu oluştu

Yağış nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde trafik yoğunluğu oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet