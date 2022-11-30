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Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Mardin merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Halil İbrahim Sincar   | 30.11.2022
Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Mardin

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesince çalışma başlatıldı.

Mardin merkezli, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şırnak ve Niğde'de eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 13 fişek, 3 uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 35 fişek, 2 yasaklı yayın ile dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılardan 23'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı
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