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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kamil Altıparmak, Halil Fidan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

İlçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesinde tarım alanında çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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