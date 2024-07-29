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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Mustafa Tıpırtın  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mustafa Tıpırtın - AA

Manisa

Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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