Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Manisa
Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor https://t.co/FLQ0k8ZSF0 pic.twitter.com/KiKXs02D1u— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 29, 2024
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.