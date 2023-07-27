Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa
Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumdaki sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Çalışmalara İnsansız Hava Aracı'nın da destek olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.