Dolar
26.95
Euro
30.02
Altın
1,976.83
ETH/USDT
1,877.00
BTC/USDT
29,480.00
BIST 100
6,818.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(DRON) Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. -VTR-
logo
Gündem

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa

Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumdaki sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Çalışmalara İnsansız Hava Aracı'nın da destek olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı
Bakan Tunç, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı: Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı
Bakan Uraloğlu, Van'da güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı
Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı

Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı

Kütahya'daki orman yangınında 180 hektar alan zarar gördü

İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet