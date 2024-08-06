Manisa'daki 2 orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ve Yunusemre ilçelerinde çıkan 2 orman yangını da kontrol altına alındı.
Manisa
Kırkapaça'a bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Yunusemre'de de Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.20 sıralarında yangın başladı. Buraya da 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi yönlendirildi.
Her iki yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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