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Manisa'daki 2 orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kırkağaç ve Yunusemre ilçelerinde çıkan 2 orman yangını da kontrol altına alındı.

Ahmet Bayram  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Manisa'daki 2 orman yangını kontrol altına alındı

Manisa

Kırkapaça'a bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Yunusemre'de de Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.20 sıralarında yangın başladı. Buraya da 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi yönlendirildi.

Her iki yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


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