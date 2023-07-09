Manisa'da sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi yaralandı.
Manisa
Alınan bilgiye göre, 2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Şehit Öztürk Polis Merkezi önünden geçen Neşat Balcı'ya (67) sahipsiz köpek saldırdı.
Bacağından yaralanan Balcı, yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, müdahalenin ardından taburcu edildi.
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