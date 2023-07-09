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Manisa'da sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi yaralandı.

Serkan Özcan  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Manisa'da sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Serkan Özcan/AA

Manisa

Alınan bilgiye göre, 2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Şehit Öztürk Polis Merkezi önünden geçen Neşat Balcı'ya (67) sahipsiz köpek saldırdı.

Bacağından yaralanan Balcı, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, müdahalenin ardından taburcu edildi.


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