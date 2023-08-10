Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa
Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.