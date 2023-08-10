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Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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