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Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Tezcan Ekizler, Kamil Altıparmak   | 21.08.2022
Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa

Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale ediyor.

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