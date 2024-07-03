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Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Nurullah Kalay  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

Borlu Mahallesi Narlı mevkisindeki makilik ve tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri ve çiftçiler de ekiplere destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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