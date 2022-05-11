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Manisa'da işçi otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Kamil Tekmen   | 11.05.2022
Manisa'da işçi otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu OSB kavşağı yakınında demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, yaralanan 30 işçi, Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan işçilerin bulunduğu otobüste sıkışanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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