Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Manisa
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.