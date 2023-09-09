Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,632.40
BTC/USDT
25,870.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Liderler Zirvesi katılımcılarını resmi törenle karşılıyor
logo
Gündem

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ahmet Bayram  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik
Kasım 2022'deki hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atama işlemleri tamamlandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Aliyev'in açıklaması mücadelemize daha da güç katacaktır"
Antalya'da pitbullun saldırdığı köpeğini korumaya çalışırken düşen kadın yaralandı

Benzer haberler

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Vezneciler metro istasyonundaki yürüyen merdivende çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kanada'da 800'e yakın orman yangını halen kontrol altına alınamadı

Kanada'da 800'e yakın orman yangını halen kontrol altına alınamadı
Nurdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Nurdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Kazdağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet