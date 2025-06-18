Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa
Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.
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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.