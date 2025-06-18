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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.

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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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