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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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