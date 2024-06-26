Dolar
32.86
Euro
35.16
Altın
2,302.18
ETH/USDT
3,351.20
BTC/USDT
61,037.00
BIST 100
10,486.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

İlçeye bağlı Akgedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarından görüntüler paylaştı
İstanbul 2 No'lu Barosu heyeti, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin ek delilleri UCM'ye sunacak
Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AKOM'dan orman yangını uyarısı

AKOM'dan orman yangını uyarısı
Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle bazı köyler tahliye edildi

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle bazı köyler tahliye edildi
Kırklareli'nde ayağına dolanan ip nedeniyle hastanenin çatısında asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Kırklareli'nde ayağına dolanan ip nedeniyle hastanenin çatısında asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet