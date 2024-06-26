Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa
İlçeye bağlı Akgedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/3JAfNP35CC pic.twitter.com/NfLFtQNZVn— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 26, 2024
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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