Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.80
ETH/USDT
1,983.90
BTC/USDT
36,966.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cardiff’te havalimanında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ile kızı oturdukları apartmanın asansöründe öldürülmüş halde bulundu.

Onay Ozan  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu Fotoğraf: Onay Ozan/AA

Manisa

Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Boğularak öldürülmüşler

Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi
Bursa'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türk, KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişi Mısır'a ulaştı
15 ilde "turuncu", 16 ilde "sarı" meteorolojik uyarı
Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu

Benzer haberler

Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu

Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu

Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü

Manisa'ya mevsimin ilk karı yağdı

Manisa'daki Aigai Antik Kenti kazısında Demeter heykelcikleri bulundu

Manisa'daki Aigai Antik Kenti kazısında Demeter heykelcikleri bulundu
Alaşehirli karı koca 40 yaşından sonra yüksekokullu oldu

Alaşehirli karı koca 40 yaşından sonra yüksekokullu oldu
Manisa'daki PepsiCo fabrikasında organik atıktan enerji üretmek için kurulan tesis açıldı

Manisa'daki PepsiCo fabrikasında organik atıktan enerji üretmek için kurulan tesis açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet