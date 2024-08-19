Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.
- Bakan Yumaklı: Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok
- Orman yangınlarına müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı
- İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
- Bakan Kurum, orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarını açıkladı
Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında." ifadesini kullandı.
🟢 #Manisa Gördes ve #Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
🟢 #Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında.
📍#İzmir Menderes
📍#Muğla Ula ve Yatağan’daki…
— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 19, 2024
Uşak'ta yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan dron ile görüntülendi.
Dereli köyü yakınlarında 17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 46 saatte kontrol altına alındı.
Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü. Dron ile çekilen görüntülerde, yanan ve zarar gören ormanlık alanlar yer aldı.
Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Dereli köyü yakınlarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.
Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmiş, tehlikenin geçmesinin ardından vatandaşlar tekrar evlerine dönmüştü.
"İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir"
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarında ilk tespitlere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının etkilendiğini söyledi.
İzmir Karşıyaka Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Memiş, 15 Ağustos'tan itibaren yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu'da etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarının yaşandığını ifade etti.
Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memiş, en büyük tesellinin yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olduğunu dile getirdi.
Yangından etkilenen illerde valilerin başkanlığında yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 32'si ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda an itibariyle yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte yine değişik bir şekilde bilgi olursa sizlerle paylaşacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşla yoğun mesai harcadıklarını aktaran Memiş, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
AFAD Başkanı Memiş, yangınlardan etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermeye gayret edeceklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.