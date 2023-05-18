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Manisa ve İzmir'de gök gürültülü sağanak uyarısı

İzmir'in kuzeyi ve Manisa'da bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Manisa ve İzmir'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyinde öngörülen gök gürültülü sağanağa karşı ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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