Manisa Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa
Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.