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Manisa Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soner Övümlü  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Manisa Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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