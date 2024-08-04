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Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onay Ozan  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

Hacıhıdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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