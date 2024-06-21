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Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ahmet Bayram  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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