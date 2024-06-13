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Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Nurullah Kalay  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Manisa Demirci'de ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

İlçeye bağlı Kuzuköy ile Kılavuzlar mahalleleri arasındaki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, zeytin bahçesi ve ormana sıçradı.

Alevler, etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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