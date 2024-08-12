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Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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