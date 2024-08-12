Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa
Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.