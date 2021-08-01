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Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 orman işçisinin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Tahsin Küçükkaraca   | 01.08.2021
Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi Fotoğraf: Tahsin Küçükkaraca/AA

Antalya

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde dün cansız bedenlerine ulaşılan orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından işçilerin naaşları, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne götürüldü ve burada cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duanın ardından Tovka ve Cinbaş için helallik istendi.

İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka'nın cenazesi İzmir'e, Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş'ın naaşı da Manisa'ya gönderildi. Cinbaş'ın cenazesinin Akhisar'daki törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Törene, orman işçileri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisinde yangın söndürme çalışmaları sırasında bir arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı iki işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlenmişti.

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