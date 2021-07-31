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Manavgat'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yaşadıklarını anlattı

Üç çocuk annesi Saniye Ay, yangın sırasında yaşadıklarını, "Can kaybımız olmadı ancak hayatımızı zor kurtardık. Sulama borularımız yandı, evimiz kullanılamaz hale geldi" sözleriyle anlattı.

Abdullah Doğan   | 31.07.2021
Manavgat'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerden Sığırcılar'da evi yanan aile, yaşadıklarını anlattı.

Belenobası Mahallesi Sığırcılar mevkisinde yaşayan 3 çocuk annesi Saniye Ay, AA muhabirine, önceki gün gündüz saatlerinde alevlerin köyün etrafını sardığını söyledi.

Ay, alevlerin, evinin bulunduğu yamacın eteklerinden hızla yayıldığını görünce dehşete kapıldıklarını ifade ederek, "Alevler köye doğru inmeye başlayınca traktörle ailecek çıktık. Alevler evi sarınca yapacak bir şey yoktu. Ertesi gün sabah 08.00 gibi geldiğimizde evimizin yandığını gördük. Can kaybımız olmadı ancak hayatımızı zor kurtardık. Sulama borularımız yandı, evimiz kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

Yangından sonra hemen kümese koşmuş

Oğulları Umut (6) ve Musa'nın (13) yangında kümes hayvanlarının telef olmasıyla büyük üzüntü yaşadığını anlatan Ay, "Allı horozumuz öldü. 2 tavuk ve 1 horozumuz vardı, yandı. Oğlum çok üzüldü. Yangından sonra ilk buraya gelince kümese koştu ancak yanmış halini görünce üzüldü. Önceden 'Keselim oğlum.' derdim kıyamazdı." dedi.

Musa Ay ise İngiliz cinsi horozunu kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Maalesef kurtaramadık. Herkese saldırırdı ama bana bir şey yapmazdı. Ellerimle beslerdim. Gördüğünde peşimden ayrılmazdı, benimle vakit geçirirdi. Yangından sonra ilk kümese baktım, maalesef üzücü tabloyla karşılaştım." ifadelerini kullandı.


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