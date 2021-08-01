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Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.

Süleyman Elçin   | 01.08.2021
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu

Antalya

Alınan bilgiye göre, ilçede 28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.

Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, evin bahçesindeki zeytinlikte çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cesetlerin Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur'a ait olduğu belirlendi. Çiftin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

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