Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.
Antalya
Alınan bilgiye göre, ilçede 28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.
Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, evin bahçesindeki zeytinlikte çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cesetlerin Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur'a ait olduğu belirlendi. Çiftin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.