Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını fedakarca sürdürüyor.
Taşağıl Mahallesi yakınındaki ormanlık alana kadar ulaşan alevler, Beydiğin Mahallesi'nin etrafında etkili oldu. Ekipler, alevlerin evlere sıçramaması için önlem aldı.
Alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı
Ormanlık alandaki alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. D-687 kara yolunun iki tarafında da alevler etkili olunca araçlar yoldan geçmekte zorlandı.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.