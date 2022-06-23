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Manavgat'ta yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuşan ailelere eşya yardımı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl yaşanan yangın felaketinde evleri yanan ve yenileri teslim edilen vatandaşlara Türk Kızılay ekiplerince eşya yardımı yapıldı.

Fatih Hepokur   | 23.06.2022
Manavgat'ta yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuşan ailelere eşya yardımı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren yangında yanan evlerin yerine yenileri yapılarak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını belirtti.

Geçen yıl yangın sürecinde hayırsever vatandaşların destekleriyle 100 aile için ev eşyası alımı yaptıklarını aktaran Kapukaya, Demirciler Mahallesi'nde 7 ailenin yeni konutlarına kavuştuğunu ve kendilerinin de bu ailelere koltuk takımı, mutfak masası, yatak grubu ve gardıroptan oluşan ev eşyalarını teslim ettiklerini bildirdi.

Manavgat'taki yangında etkilenen vatandaşlara yardım için bugüne kadar 12 milyonu nakdi, 5 milyonu ayni olmak üzere 17 milyon liralık bir destek sağladıklarını dile getiren Kapukaya, bunları yardımsever insanların katkılarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yangınzedelerden Şevki Öz, yangında evinin ve tarım aletlerinin yandığını söyledi. 3 gün önce evlerinin anahtarını aldıklarını belirten Öz, "Evlerimiz çok güzel. Kendi imkanlarımızla böyle bir eve sahip olmamız hayaldi. Şimdi de Kızılay tarafından mobilyalarımız geldi. Allah devletimizden ve yardımseverlerden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve Türk Kızılayımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yangında evi ve eşyaları yanan Durdu Cengiz de yangın sürecinde ve sonrasında gerek vatandaşların gerekse devletin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Kendilerine konteyner ve eşyalar verildiğini dile getiren Cengiz, "Evimizin inşaatına da kısa sürede başlandı ve yapılarak teslim edildi. Bugün de Kızılay tarafından eşyalarımız getirildi. Başta devletimiz ve Kızılay olmak üzere yardım eden herkesten Allah razı olsun." dedi.

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