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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Marmaris'teki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın annesi Canan Sancaklı için Gaziosmapaşa Merkez Camisinde cenaze töreni düzenleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Antalya’daki yangın bölgesine yardım tırları gönderiliyor.
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Gündem

Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle çalışmalar güçlükle ilerliyor

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü Manavgat'ta yangını kontrol altına alma çalışmaları güçlükle ilerliyor. Yangında evini ve ahırını kaybeden Kemal Candan, "Resmen cehennemi yaşadık. Canımızı, hayvanlarımızı kurtardık." dedi.

Süleyman Elçin   | 30.07.2021
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle çalışmalar güçlükle ilerliyor Fotoğraf: Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.

Bir yandan söndürme çalışmaları sürerken diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yürütüyor. Bölgede mağdur olan vatandaşlar için de Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tarafından gıda dağıtımı yapılıyor.

Evlerini, hayvanlarını ve tarım arazilerini kaybeden vatandaşların yaralarının sarılması için de çalışmalar başlatıldı.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Bölgede söndürülen alanlar drone ile görüntülendi. Yanan evler ve ormanlık alanların yer aldığı görüntüler, yangının verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi.

Aksaz Mahallesi'nde evi ve ahırı yanan Kemal Candan, AA muhabirine, yangının ortasında kaldıklarını, zorlu bir mücadele yaşadıklarını söyledi.

Eşinin çok korktuğunu belirten Candan, "Resmen cehennemi yaşadık. Canımızı, hayvanlarımızı kurtardık. Ev ve ahırımız ortada. Bir küçükbaş hayvanımız yandı. Kedilerimizi, köpeklerimizi de kurtardık. Yaralarımızı saracağız inşallah. Bu günleri de aşacağız." dedi.






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