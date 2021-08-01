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Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler bölgedekilere zor anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi, orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilere zor anlar yaşattı.

Süleyman Elçin   | 01.08.2021
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler bölgedekilere zor anlar yaşattı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karayoluna kadar yükselen alevler nedeniyle orman işçileri, vatandaşlar ve gazeteciler zor anlar yaşadı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İlçede 4 gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgar nedeniyle özellikle Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.

Alevlerin bir anda büyüyerek kara yoluna kadar ilerlemesi sebebiyle bölgedeki orman işçileri, vatandaşlar ve gazeteciler, zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine panik yaşayan vatandaşlar ile gazeteciler, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Alevlere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale edildi. Metrelerce yüksekliğe çıkan alevler havadan da görüntülendi.

Öte yandan ilçedeki Sırtköy Mahallesi'nde de süren yangın yerleşim noktasını tehdit ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, büyük mücadele ortaya koyuyor.


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