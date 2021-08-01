Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler bölgedekilere zor anlar yaşattı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi, orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilere zor anlar yaşattı.
Antalya
İlçede 4 gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgar nedeniyle özellikle Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.
Alevlerin bir anda büyüyerek kara yoluna kadar ilerlemesi sebebiyle bölgedeki orman işçileri, vatandaşlar ve gazeteciler, zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine panik yaşayan vatandaşlar ile gazeteciler, koşarak bölgeden uzaklaştı.
Alevlere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale edildi. Metrelerce yüksekliğe çıkan alevler havadan da görüntülendi.
Öte yandan ilçedeki Sırtköy Mahallesi'nde de süren yangın yerleşim noktasını tehdit ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, büyük mücadele ortaya koyuyor.
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