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Manavgat'ta orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale yapılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor.

Gülsem Adam   | 31.07.2021
Manavgat'ta orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale yapılıyor Fotoğraf: Zehra Tekeci / AA

Antalya

Manavgat'taki orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havadan müdahale eden yangın söndürme helikopterleri havanın kararmasına yakın Ulualan Yangın Yönetim Merkezine geliyor. Merkezde yakıt ikmalleri yapılan helikopterler bir gün sonrası için hazırlanıyor. ( Zehra Tekeci - Anadolu Ajansı )

İlçedeki Ulualan mevkisinde kurulan Manavgat Yangın Yönetim Merkezi alanında, yangına müdahale etmek için hava araçları hazır bekletiliyor.

Pilotlar ve ekipleri, günün ağarmasıyla hava araçlarının başına geçerek gerekli bütün hazırlıkları tamamlıyor.

Alevleri söndürmek için su tankları, yangın bölgesine en yakın su kaynağı olan deniz, gölet, baraj ve havuzdan dolduruluyor.

Ardından uçak ve helikopterler gün içinde birçok iniş kalkış yaparak yangına müdahale ediyor.

İki saatte bir yakıt ikmali yapan ekipler, gün batımına kadar aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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