Dolar
26.89
Euro
28.83
Altın
1,912.25
ETH/USDT
1,606.80
BTC/USDT
26,049.00
BIST 100
8,141.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manavgat'ta orman yangını çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gülsem Adam  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Manavgat'ta orman yangını çıktı

Antalya

Çolaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 10 arasöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu ve doğuda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Manavgat'ta orman yangını çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Sivil anayasayı Türk milletine kazandırmak için çalışacağız
Bakan Yumaklı: 81 ilde yaklaşık 3 haftada 54 bin 776 gıda denetimi gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs meselesi, Türkiye Yüzyılında çözümsüz kalmayacaktır

Benzer haberler

Manavgat'ta orman yangını çıktı

Manavgat'ta orman yangını çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya kıyılarında süren arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Büyük İskender'in yürüdüğü Phaselis'teki 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkarılacak

Büyük İskender'in yürüdüğü Phaselis'teki 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkarılacak
Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış zararlı bakterilerin oluşumunu tetikliyor

Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış zararlı bakterilerin oluşumunu tetikliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet