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Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fatih Hepokur   | 22.09.2021
Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

İlk etapta 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale edilen alevlerin söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.

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