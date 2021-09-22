Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
İlk etapta 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale edilen alevlerin söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.