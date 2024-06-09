Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,689.00
BTC/USDT
69,350.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Süleyman Elçin  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya

Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi
Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı

Benzer haberler

Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'deki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

MSB "rezerv güç" ile orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlanıyor

MSB "rezerv güç" ile orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlanıyor
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet