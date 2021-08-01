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Manavgat’taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'da kara yolu kenarında yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Süleyman Elçin   | 01.08.2021
Manavgat’taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Taşağıl Mahallesi yakınındaki ormanlık alana kadar ulaşan alevler D-687 Kara Yolu kenarında metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Bölgeye gelen çok sayıda helikopter 1 dakikada ortalama 4 defa alevlere su attı.

Karadan ise arazöz ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi. Vatandaşlar da yangın tüpleriyle ve hortum taşıyarak ekiplere yardımcı oldu.

Ekiplerin etkili müdahalesi ile kara yolu kenarındaki yangın kontrol altına alınırken bölgede ormanlık alandaki yangın etkisini sürdürüyor.

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