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Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Uğur İslamoğlu, Alptekin Soykan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Havadan helikopter yardımıyla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

Yangının çıktığı alanın yakınında bulunan bazı evlerin çatısına sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.32'de çıkan yangına ekiplerin 14.35'te havadan ve karadan müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 helikopter, 70 personelle itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

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