Dolar
14.71
Euro
16.19
Altın
1,925.39
ETH/USDT
2,690.00
BTC/USDT
40,553.00
BIST 100
2,094.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılımıyla Brüksel’de NATO ülkelerinin savunma bakanlarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek için bir araya geldiği toplantıda aile fotoğrafı veriliyor.
logo
Gündem

Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana, 145 turisti taşıyan Malta bandıralı kruvaziyer "Europa" yanaştı.

İbrahim Uzun   | 16.03.2022
Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

Aydın

Turistlerin bir kısmı otobüslerle Meryem Ana Evi'nin de bulunduğu Efes Antik Kenti turuna çıktı. Bazıları da Kuşadası'daki alışveriş yerlerine gitti.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin kaptanı Andreas Greulich'e plaket verdi.

Güngör, nisan ayında kruvaziyer turizminin hız kazanacağını belirterek, "Kruvaziyer turizminde kara bulutlar dağıldı. Türkiye'de kruvaziyer turizmi yükseliş trendine girdi. Kuşadası için 2022 yılı çok önemli bir sezon olacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor
Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Benzer haberler

Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

Kedileri 'Vasili' ile Ukrayna'dan ayrılan çift Türkiye'ye sığındı

Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'de