Dolar
18.16
Euro
18.04
Altın
1,749.99
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
21,544.00
BIST 100
3,087.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde devam ediyor Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
logo
Gündem

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları sürüyor.

Şener Toktaş, İbrahim Yaldız   | 24.08.2022
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor Fotoğraf: Şener Toktaş - AA

Bitlis

"Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Mehter takımının gösteri sunduğu etkinlik alanına aileleriyle gelen çocuklar ve vatandaşlar, ata biniyor, geleneksel oyunları oynuyor.

Okçular Vakfı'nın oluşturduğu alanlarda ok atan, tematik çadırları ziyaret ederek sergilenen yöresel el sanatları hakkında bilgi alan vatandaşlar, Sultan Alparslan kıyafeti giyen sanatçılarla fotoğraf çekiyor.

Tematik çadırda geri dönüşümden yaptıkları ürünleri ve yöresel kıyafetleri sergileyen Ağrı Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Sultan Solmaz, Ağrı Belediyesi eşliğinde etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Program ve halkın ilgisi çok güzel. İki gündür buradayız. Çadırlarda yaptığımız ürünleri sergiliyoruz. Etkinlik yoğun geçiyor, memnunuz. Burada herkes memleketinden getirdiği ürünleri sergiliyor."diye konuştu.

Sultan Alparslan'ın savaşa çıkmadan önce giydiği belirtilen beyaz kıyafetle etkinlik alanına gelen Çetin Esen de Turan Sancağı Muş İl Başkanlığı olarak alanda çadır kurduklarını söyledi.

Kutlamaların 951. yıl dönümünün renkli geçtiğini ifade eden Esen, "Etkinlikler çok güzel. Okçular Vakfı'na teşekkür ediyorum. Vatandaşlar gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Sultan Alparslan'ı burada yaşatıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Murat Esen de etkinliklerin çok güzel geçtiğini kaydederek, "Malazgirt için çok iyi oluyor bu etkinlikler. Çocuklarımız ve ailemiz etkinliklere katılıyor. Çocuklarla alanı gezdik. Sultan Alparslan'ın torunlarıyız, gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak etkili oluyor
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi
Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi" açıldı
İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
Bakan Akar: Ordumuz, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir

Benzer haberler

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Tiyatro sanatçıları, Konya'dan getirilen özel kıyafetlerle Sultan Alparslan'ı temsil ediyor

"Ya Hakk" deyip yaylara asılarak ok atma deneyimi yaşadılar

Malazgirt'te 200 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla 'fener alayı' oluşturuldu

Malazgirt'te 200 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla 'fener alayı' oluşturuldu
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor
Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi

Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet