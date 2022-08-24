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Gündem

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü coşkusu TRT'de kutlanacak

1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarındaki özel yayınlarla kutlanacak.

Fatih Türkyılmaz   | 24.08.2022
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü coşkusu TRT'de kutlanacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Zaferi için hazırlanan özel yayınlar televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT1'in "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programı, bu akşam canlı yayınla 23.45'te TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Her yaştan izleyicinin ilgiyle izlediği Tozkoparan İskender dizisinin Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel çekilen "Tozkoparan İskender: 1071" filmi, 27 Ağustos'ta 16.35'te TRT 1'de yayınlanacak.

TRT 2'den "Tarih Söyleşileri"

Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Dr. Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Adnan Çevik ve Prof. Dr. Mustafa Alican'ın katılımıyla 26 Ağustos'ta TRT 2'de "Tarih Söyleşileri” programı yayınlanacak. Kutlamaların yapıldığı alanda canlı olarak yayınlanacak program 20.30'da ekrana gelecek. Programda Malazgirt Zaferi'nin arka planı, zaferin mimarları, bilinmeyenler ve ihya edilen tarih konuşulacak.

"Savaşın Efsaneleri" Malazgirt Zaferi özel bölümüyle TRT Belgesel'de

TRT Belgesel'in yapımlarından "Savaşın Efsaneleri", Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel hazırlanan bölümüyle 26 Ağustos'ta 18.10’da TRT Belgesel'de izlenebilecek.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", Malazgirt Zaferi'nin 951. yılında da izleyiciyle buluşacak. Türklere Anadolu’nun kapısını açan zaferin yıl dönümünde tarihi bir yolculuğa çıkan Akın, Mert, Hayri ve Kamil, izleyicileri keyifli bir maceraya davet ediyor. Bu özel bölüm 26 Ağustos'ta 10.40, 15.30 ve 18.55’te TRT Çocuk'ta ekrana gelecek.

TRT Kürdi'de ise yarın 13.30’da “Malazgirt Özel” programı, 27 Ağustos 13.30’da “Memleket Gündemi” programı, Malazgirt ilçesinden özel yayınla ekranda olacak.

TRT radyolarında birbirinden özel programlar yayınlanacak

TRT Diyarbakır Bölge Radyosu ekibi, etkinlikleri takip etmek ve alandan izlenimleri aktarmak için Bitlis Ahlat’ta, TRT Erzurum Bölge Radyosu ekibi ise Muş Malazgirt’te görev yapacak.

Ekipler "Gündem", "Haber Yorum" ve "Gün Ötesi" programlarına katılım ve bağlantı kurarak oradaki etkinliklerden bilgilendirmeler yapacak. TRT bölge radyoları da günün anlam ve önemine özel hazırlanan içerikleri dinleyiciyle paylaşacak.

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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü coşkusu TRT'de kutlanacak
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