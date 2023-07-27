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Malatya'daki Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yapımına cumartesi günü başlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yapımına 29 Temmuz Cumartesi günü başlanacağını bildirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Malatya'daki Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yapımına cumartesi günü başlanıyor

Ankara

Özhaseki, sosyal medya hesabından, "Yerinde Dönüşüm" projesine ilişkin açıklama yaptı, projeye başvuran depremzedelerin görüşlerini içeren video paylaştı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, şu değerlendirmeye yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 'Yerinde Dönüşüm' projemiz ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor. 'Yerinde Dönüşüm' projemiz kapsamında, Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz. Toplam 250 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metrekare alanda, 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz. Yerinde inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nı en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ticari hayatını yeniden canlandıracak, iş yerlerimizi eski bereketli ve güzel günlerine kavuşturacağız."

Bakanlığın denetiminde başlatılan projeyle iş yerlerinin yeniden ayağı kaldırılmasıyla bölgedeki ekonomik hayatın canlanacağını belirten ve yıllardır çalıştıkları bölgede iş yerlerinin yeniden kurulacak olmasından duydukları memnuniyeti aktaran depremzede esnaf, ise şunları kaydetti:

"Yerinde Dönüşüm hepimizin arzusuydu, esnaflar ve vatandaşlar için on numara oldu. Bakırcılar Çarşısı Malatya'nın kalbi. İlk kazmanın Bakırcılar Çarşısı'nda vurulması bizi sevindirdi. Proje tamamlandığında ticaret de insanlar da canlanacak. Herkese fayda sağlayacak. Allah'a şükür, Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getiriliyor. Bu sözler yerine geldiği müddetçe esnaf olarak çok memnun oluyoruz."

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Malatya'daki Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yapımına cumartesi günü başlanıyor
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