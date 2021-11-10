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Malatya'daki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binada dün yaşanan çökmeye ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Volkan Kaşik   | 10.11.2021
Malatya'daki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Gaziantep

Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan ve hastanede tedavi edilen Mehmet G'nin adliyeye ayağı alçılı halde geldiği görüldü.

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