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Malatya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Ayhan İşcen   | 01.12.2022
Malatya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

R.T. (42) idaresindeki 21 KL 633 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü, Nadir Mahallesi Somuncu Baba Bulvarında çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü R.T. ile oğlu M.E.T. (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru olduğu öğrenilen R.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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