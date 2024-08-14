Dolar
33.57
Euro
36.93
Altın
2,466.45
ETH/USDT
2,736.70
BTC/USDT
60,788.00
BIST 100
9,920.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

Volkan Kaşik, Orhan Yoldaş  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, D-300 kara yolu Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 21 yolcu ve 1 muavin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan V.K. (61) ve M.Ö'nün (25) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek

Malatya'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Uzmanından otobüs sürücülerine "yol hipnozu" uyarısı

Uzmanından otobüs sürücülerine "yol hipnozu" uyarısı
Erzurum'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Manisa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet