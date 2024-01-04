Malatya'da sis etkili oluyor
Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Malatya
Kentte aralıklarla etkili olan ve öğleden sonra kent merkezinde yoğunlaşan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.