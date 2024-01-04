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Malatya'da sis etkili oluyor

Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Volkan Kaşik  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Malatya'da sis etkili oluyor

Malatya

Kentte aralıklarla etkili olan ve öğleden sonra kent merkezinde yoğunlaşan sis nedeniyle trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

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